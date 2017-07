Feuerwehreinsatz in Fürth: Balkonmöbel brennen in der Südstadt

Am Samstagnachmittag ist ein Feuer auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Fürther Südstadt ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, konnte der Brand schnell gelöscht werden.Aus noch nicht geklärter Ursache geriet gegen 13:45 Uhr das Mobiliar eines Balkons im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Ludwigstraße in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und das Übergreifen des Feuers in die Wohnung verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 7.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.