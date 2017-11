Exhibitionist zeigt sich zwei jugendlichen Mädchen auf Spielplatz in Fürth

Am späten Dienstagnachmittag trat im Fürther Stadtteil Unterfarrnbach ein Exhibitionist auf. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 17.30 Uhr zeigte sich der Mann auf einem Spielplatz Am Kieselbühl zwei jugendlichen Mädchen in schamverletzender Weise. Anschließend lief er zu Fuß in unbekannte Richtung davon.



Der Tatverdächtige wirkte blass und wird auf ungefähr 185 Zentimeter geschätzt. Er soll etwa 35 Jahre alt sein und auffallend lichte Haare haben. Zur Tatzeit trug der gepflegt Aussehende eine lange Bluejeans und ein grünes T-Shirt.



Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.