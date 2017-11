Exhibitionist in Zirndorf: Verdacht hat sich nicht bestätigt

Der 36-jährige Mann, gegen den das Amtsgericht Fürth einen Haftbefehl wegen dringenden Verdachts exhibitionistischer Handlungen erlassen hatte, ist wieder auf freiem Fuß. Das berichtet die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Fürth den Haftbefehl aufgehoben, weil nach weiteren Ermittlungen der dringende Tatverdacht gegen den Festgenommenen nicht aufrechterhalten werden kann.



Nachdem sich seit Dezember 2015 in Zirndorf mehrere Fälle des Exhibitionismus und sexuellen Missbrauchs von Kindern ereignet hatten, nahm eine Streife am 23. Januar einen 36-Jährigen fest, dessen Gestalt und Kleidung den Täterbeschreibungen entsprach und der sich auffällig verhalten hatte.



Eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Fürth erließ einen Haftbefehl gegen den Verdächtigen. Nach weiteren Ermittlungen bestehen jedoch erhebliche Zweifel an der Täterschaft des Festgenommenen.



So entspricht sein Aussehen nur ansatzweise den Täterbeschreibungen, während andererseits prägnante Erkennungsmerkmale, die der Festgenommene aufweist, von keinem Zeugen geschildert wurden. Nach derzeitigem Stand besteht deshalb nur noch eine vage Möglichkeit, dass es sich bei dem 36-Jährigen um den Täter handeln könnte. Bei dieser Sachlage liegen die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht mehr vor. Der Mann wurde deshalb aus der Untersuchungshaft entlassen.