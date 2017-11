Drei Demos in Fürth - Die Polizei zieht Bilanz

Am Donnerstagabend zwischen 18 und 20.50 Uhr fanden in Fürth drei politische Versammlungen statt. Die Fürther Polizei zieht eine positive Bilanz.Die Versammlung von Pegida begann gegen 19 Uhr am Fürther Bahnhofplatz. Der Demonstrationszug führte die Teilnehmer über die Gebhardtstraße zur Jakobinenstraße.Nach einer d Zwischenkundgebung zogen die Versammlungsteilnehmer zurück zum Bahnhofplatz, wo die Abschlusskundgebung stattfand. Es nahmen circa 50 Personen teil.Die Gegenkundgebung unter dem Motto "Pegida in Fürth - Nein Danke!" begann bereits gegen 18:30 Uhr ebenfalls am Bahnhofplatz. Sie wurde dort gegen 20.50 Uhr beendet. Die Teilnehmerzahl betrug nach Polizeischätzung etwa 500 Personen.Eine weitere Kundgebung erfolgte im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 18.35 Uhr an der Ecke Fuchsstraße/Lerchenstraße. Dort demonstrierten rund 10 Personen unter dem Leitspruch "Pegida-Anmelder in Fürth - Nein Danke!".Für den Schutz und den ordnungsgemäßen Verlauf der drei Versammlungen waren Dienstkräfte der mittelfränkischen Polizei sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Es kam zu keinen Störungen.