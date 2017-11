Diebstahl in Fürth: Zwei Männer erbeuten mehrere tausend Euro Bargeld

Am Mittwochnachmittag raubten zwei Unbekannte Bargeld aus der Kasse eines Fürther Autohauses. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Männer betraten gegen 16.45 Uhr das Autohaus in der Hinteren Straße in Fürth-Burgfarrnbach. Die Unbekannten gaben in englischer Sprache an, diverse Kleinteile zahlen zu wollen. Als die Angestellte während des Bezahlvorganges die Kasse öffnete, gelang es dem Duo trotz Gegenwehr, mehrere tausend Euro Bargeld aus der Kasse zu rauben.



Anschließend rannten die Unbekannten aus dem Autohaus und flüchteten mit einem dunklen Van (vermutlich Ford Galaxy). Das Fahrzeug war vor dem Autohaus entgegen der Fahrtrichtung geparkt, mit auffälligen Felgen ausgestattet und war mit ausländischen Kennzeichen versehen.





Die Männer werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Circa 50 Jahre alt, etwa 160 cm groß, orientalisches Aussehen, dicke Figur, deutlich hervortretender Bauch, dunkle Haare und dunkle Kleidung



Täter 2:

Circa 35 Jahre alt, etwa 175 cm groß, orientalisches Aussehen, athletische, kräftige Figur, dunkle kurze Haare und dunkle Kleidung



Das zuständige Fachkommissariat der Fürther Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.