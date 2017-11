Diebestour in Stein: Sieben Fahrzeuge aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag (17./18.04.2016) wurden sieben Pkw im Nordwesten des Marktes Roßtal (Landkreis Fürth) durchwühlt. Der oder die Täter erbeuteten dabei unter anderem Bargeld, mobile Navigationsgeräte und persönliche Gegenstände.



Im Verlauf des Montags meldeten sich die Geschädigten bei der Polizeiinspektion Stein und erstatteten Anzeige. Die Autos waren auf bislang unbekannte Art und Weise geöffnet worden. Die Kripo nahm die Spurensicherung vor. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Gesamtsumme der entwendeten Gegenstände auf rund 1.500 Euro.



Betroffen waren Fahrzeuge, die über Nacht in folgenden Straßen abgestellt waren: Frankenmuther Straße, Nelkenweg, Am Rebstock, Flurstraße, Bleigasse, Hainstraße und Stöckacher Straße.



Wer etwas Verdächtiges in der fraglichen Zeit beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer

0911 967824-0 zu wenden.