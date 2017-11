Cadolzburg: Ominöse Flugblätter verunglimpfen Polizei

Vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang Unbekannter Flugblätter mit verleumderischen Inhalt in mehrere Briefkästen in Cadolzburg (Landkreis Fürth) geworfen.



Die Empfänger - überwiegend aus der Kellerbuckstraße, Wasserstraße und der Bauhofstraße - verständigten die Polizei, da diese im Text verunglimpft wird. Der Polizei wird unter anderem vorgeworfen, an Kinderschändungen beteiligt gewesen zu sein.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet etwaige Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sich an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu wenden.