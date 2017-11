Bungalow in Fürth ausgebrannt

In einem unbewohnten Bungalow, der derzeit renoviert wird, brach am Donnerstagabend in Fürth-Unterfarrnbach aus bislang unbekannter Ursache ein Brand aus.



Wie die Polizei mitteilt, wurde das Haus im Dachbereich stark beschädigt, der Sachschaden dürfte erheblich sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache