Brennender Koffer in Zirndorf: Polizei sucht zwei Verdächtige

Nachdem ein brennender Koffer in Zirndorf einen Großeinsatz ausgelöst hat, hat die Polizei zwei Verdächtige ermittelt. Gefahndet werde nach einer Heranwachsenden und einem 24-Jährigen, bestätigte ein Polizeisprecher am Freitag einen Bericht der "Nürnberger Nachrichten".Gegen die beiden werde wegen Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen die beiden Verdächtigen vorübergehend in der Erstaufnahmeeinrichtung gewohnt haben. Die genauen Hintergründe für die Tat sind weiter unklar.