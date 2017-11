Brennender Koffer in Zirndorf: Keine Spur von den Besitzern

Die Frau und der Mann aus Rumänien hatten vor dem Vorfall am 27. Juli in der Unterkunft um Asyl gebeten, waren jedoch aufgrund ihrer Herkunft aus einem EU-Land abgewiesen worden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Kurz danach hatte es einen Knall gegeben, als wenige hundert Meter von der Unterkunft entfernt eine Spraydose in einem Koffer der beiden explodierte.



Um herauszufinden, wie es zu der Explosion kam, müssten die beiden zunächst befragt werden, sagte der Polizeisprecher. Doch die Ermittler wissen nicht, wo die Frau und der Mann derzeit sind. Es bestehe kein Haftbefehl gegen die Rumänen, doch man versuche weiterhin, ihren Aufenthaltsort herauszufinden.