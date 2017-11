Brand in Fürth: Acht Verletzte, darunter ein Kleinkind

In der Nacht auf Sonntag ist in der Fürther Altstadt eine Erdgeschosswohnung ausgebrannt. Sieben Erwachsene und ein Kleinkind kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik.Laut Polizei brach das Feuer gegen 04:45 Uhr in der Wohnung einer siebenköpfigen Familie in einem Mehrparteienhaus in der Marienstraße aus bislang ungeklärter Ursache aus.Ein Nachbar hatte den Rauch bemerkt, die Familie geweckt und die Feuerwehrverständigt. Beim Eintreffen einer Streife Fürth, waren die Berufsfeuerwehr Fürth und die Freiwillige Feuerwehr Stadtmitte bereits mit der Evakuierung des Gebäudes und Löscharbeiten beschäftigt.Die betroffene Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die übrigen Parteien konnten nach Abschluss der Löscharbeiten ins Haus zurückkehren. Der Kriminaldauerdienst traf erste Maßnahmen vor Ort.Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Kripo Fürth.