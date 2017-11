Bluttat: 51-jähriger Mann tot in Wohnung in Fürth gefunden

Erste Spuren wiesen auf ein Verbrechen hin, teilte die Polizei am Abend mit. Als Tatverdächtiger sei am Tatort ein 45-jähriger Mitbewohner festgenommen worden. Der Mann habe sich widerstandslos abführen lassen, sagte ein Polizeisprecher. Wie der 51-Jährige ums Leben kam, solle eine Obduktion klären. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Kripobeamte waren am Abend noch mit der Spurensicherung beschäftigt.