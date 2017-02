Betrunkener Autofahrer geht unter den Augen der Polizei auf Mutter los

In der Nacht auf Sonntag endete die Alkoholfahrt eines 20-Jährigen im Stadtgebiet Fürth im Polizeigewahrsam. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich der Mann bei einer Verkehrskontrolle derart aggressiv verhalten, dass er den Rest der Nacht in einer Arrestzelle verbringen musste.



Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Fürth kontrollierte den 20-jährigen Kraftfahrer zunächst gegen 2.30 Uhr in der Würzburger Straße. Dabei stellten die Polizisten bei dem jungen Mann ein Alkoholgeruch fest. Bereits zu diesem Zeitpunkt verhielt sich der 20-Jährige äußerst aggressiv und beleidigte die Beamten wiederholt.



Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde dem alkoholisierten Mann im Anschluss an den Alkoholtest untersagt. Als die Mutter des 20-Jährigen kurz darauf zur Polizeiwache kam, um ihren Sohn abzuholen, verhielt sich dieser weiterhin aggressiv und wollte auf seine Mutter losgehen. Die anwesenden Beamten verhinderten den tätlichen Angriff und legten dem Randalierer Handfesseln an.



Der rabiate Kraftfahrer musste den Rest der Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Neben dem Bußgeldverfahren, das in Folge der Autofahrt unter Alkoholeinfluss eingeleitet wurde, muss sich der 20-Jährige auch wegen der Beleidigungen gegen die Polizeibeamten verantworten.