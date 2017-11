Bembers schwitzt bei der Fürther Feuerwehr

Bembergs geht an seine Grenzen





Schwere Einstellungsprüfung





"Tag der offenen Tür"





Bembergs bekommt seine eigene TV-Show



Ohne Schweiß kein Preis. Hat sich auch Bembers gedacht und bei der Berufsfeuerwehr in Fürth für seine "Rock and Roll Garage" ein Praktikum absolviert. "Von knapp nach zehn bis kurz vor vier Uhr hat das Schnupperpraktikum des Comedian bei uns gedauert", sagt Feuerwehrchef Christian Gußner. Ob Bembers das Zeug zum Feuerwehrmann hat, darüber ist sich Gußner nicht so sicher.Schon das Anziehen der Schutzkleidung hätte der langhaarigen Frohnatur aus der Frankenmetropole sichtbar zugesetzt. Auch unter den Gewichten der unterschiedlichen Gerätschaften hätte das fränkische Comedy-Schwergewicht gestöhnt und gelitten. Hinzu sei das geforderte Tempo der Übungen gekommen. "Bei uns läuft das nicht im Schneckentempo ab", sagt der erfahrene Feuerwehrmann aus Fürth vielsagend. Freilich hätten die Löschprofis auch ein kleines Feuer für den Entertainer gelegt. "Er hätte zum Löschen mit Schlauch auf eine Leiter steigen müssen. Ich will nichts vorweg nehmen, aber er war sehr kaputt", erinnert sich der Kommandant der Fürther Berufswehr.Skeptisch ist Gußner, ob Bembers die Voraussetzung zum Feuerwehrmann erfüllt. "Wir haben da knallharte Maßstäbe." Selbst für Frauen gelten die gleichen Bedingungen bei der Einstellungsprüfung wie für männliche Kandidaten. In sieben Disziplinen müssen zukünftige Retter in der Not ihren Feuerwehrmann stehen. Beispielsweise muss die Spitze einer 30 Meter hohen Drehleiter in weniger als 60 Sekunden erreicht werden. Auch das Zirkeltraining über Stock und Stein mit 30 Kilo auf dem Buckel habe es in sich. Bislang habe noch keine Frau die schweren Prüfungen gemeistert. Alle Profilöscher in Fürth seien Männer.Nachwuchssorgen hat die Berufsfeuerwehr in Fürth indes trotzdem noch nicht. Allerdings würden sich nicht mehr so viele Bewerber auf eine Stelle melden. Die meisten Kandidaten kommen freilich immer noch von den vielen Freiwilligen Wehren und wollen ihr Hobby zum Beruf machen. In Großstädten wie München hätten die Kollegen allerdings schon große Nachwuchsprobleme.Damit diese Sorgen der fränkischen Großstadt erspart bleiben, veranstaltet die Fürther Berufswehr am 19. Juni einen "Tag der offenen Tür". Praktika sind aus Personalgründen beispielsweise für Schüler leider längst nicht mehr möglich. Auch deshalb habe die Wehr zur Imagepflege dem Comedian gerne die Feuerwehrtür geöffnet.Jeden Spaß wollten die Männer allerdings nicht mit machen. "Wir wollten nicht unseriös im Fernsehen rüberkommen", sagt Gußner. Die Fernsehzuschauer werden also keinen Bembers zu sehen bekommen, der mit Blaulicht eine Bierkiste aus dem Getränkemarkt rettet. Am Ende des Praktikums hat Bembers die Leistung der Feuerwehr laut Gußner trotzdem "sehr bewundert".In seiner neuen Fernsehshow "Rock and Roll Garage" wird der Film "Bembers macht Praktikum bei der Feuerwehr" knapp drei Filmminuten zu sehen sein. Ausgestrahlt werden die ersten Folgen der Show am 4. und 11. August im Bayerischen Fernsehen (BR) jeweils um 23.45 Uhr.Danach soll über eine Fortsetzung entschieden werden. Bembers ruft seine Fans via Internet auf seine ganz eigene, unverwechselbare Art bereits zum Einschalten auf. "Also Bemberisten aller Länder - ansehen! - weitersagen! Lasst sie uns zuscheißen mit ihrer Quote!"