Belästigung: Mann zeigt Schülerinnen in Oberasbach sein Glied und onaniert vor ihnen

Drei Schülerinnen standen gegen 14:00 Uhr an einer Bushaltestelle in der Albrecht-Dürer-Straße in Oberasbach, als sich ihnen ein unbekannter Mann näherte. Er öffnete seine Hose und onanierte anschließend vor ihnen. Danach lief er weiter und hielt sich noch einige Zeit auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Getränkehandels auf.



Beschreibung:



Ca. 65 Jahre alt, ca. 183 cm groß und schlank, bekleidet mit blauer Jacke und heller Blue Jeans.



Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.