Bayern hat Rücken: Immer mehr Behandlungen wegen Rückenleiden

Die Zahl der Menschen, die sich in den vergangenen Jahren im Freistaat wegen Rückenbeschwerden in stationäre Behandlung begeben haben, ist stark angestiegen. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte, waren es im Jahr 2014 fast 60 Prozent mehr als noch elf Jahre zuvor. Auch im Vergleich zu 2013 gab es einen deutlichen Anstieg von mehr als sechs Prozent.



Insgesamt ließen sich mehr als 110 000 Patienten in bayerische Krankenhäuser einweisen. In mehr als 54 Prozent waren die Betroffenen Frauen. In jedem zweiten Fall seien es Menschen über 60 Jahren gewesen, informierte das Landesamt zum Tag der Rückengesundheit an diesem Dienstag.