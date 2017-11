Aufregung in Fürth: Mann hält sich für einen SEK-Beamten

Ein Mann mit einer Pistole hat am Sonntagnachmittag in Fürth für Aufregung gesorgt, teilte die Polizei mit.



Gegen 17:50 Uhr bedrohte der Mann einen Passanten am Fürther Bahnhofsplatz mit einer Schusswaffe und gab an, dass er ein Beamter des SEK (Spezial-Einsatzkommando der Polizei) sei und einen Einsatz habe. Nachdem er äußerte, dass man noch sehen wird, was passieren werde, rannte der Mann zu der U-Bahnhaltestelle und stieg dort in eine U-Bahn ein.



Im Rahmen der sofort durchgeführten Fahndung konnte eine Streifenbesatzung der Fürther Polizeiinspektion einen 56-jährigen Mann im Bereich der U-Bahn-Haltestelle Rathaus antreffen. Der stark alkoholisierte Mann (knapp 2,5 Promille) führte die von den Passanten beschriebene Schusswaffe mit sich. Hierbei handelte es sich um eine Spielzeugpistole.



Gegen den 56-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.