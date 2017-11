Auf diese Spieler muss Greuther Fürth gegen Würzburg verzichten

Wie Trainer Stefan Ruthenbeck am Donnerstag berichtete, fehlen ihm neben den länger verletzten Sercan Sararer, Mathis Bolly und Jurgen Gjasula auch Veton Berisha und Zlatko Tripic mit Adduktorenproblemen sowie Sebastian Freis wegen Kniebeschwerden. Nicht dabei sein kann auch Robert Zulj, der wegen einer Tätlichkeit in der Partie gegen Düsseldorf für drei Spiele gesperrt worden war.



Trainer Ruthenbeck will aber trotz der langen Ausfallliste bestehen. "Wir wollen jetzt das dritte Heimspiel in Serie gewinnen", sagte er. Die Kickers als Aufsteiger könne man gar nicht unterschätzen, meinte er. "Würzburg hat ein paar spannende Jungs dabei, und wenn man nicht aufpasst, geht das voll in die Hose."



Das zweite und wesentlich brisantere Franken-Derby vier Tage später in Nürnberg "ist noch überhaupt nicht im Kopf", behauptete Ruthenbeck, "jetzt sind nur drei Punkte gegen Würzburg relevant."