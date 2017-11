Alarm bei Turnier in Fürth: Schlange auf dem Tennisplatz

Große Aufregung beim Tennisturnier in Fürth: Der Deutsche Julian Reister und der Brasilianer Caio Zampieri schlagen sich gerade ein, als sich eine Schlange auf den Aschenplatz verirrt. Die Spieler bemerken das Tier zunächst nicht. Erst, als einige Zuschauer unruhig werden und "Stop!" rufen, bringen sie sich in Sicherheit. Auch die Zuschauer halten Sicherheitsabstand.



Turnierdirektor Andre´ Zietsman wird gerufen. "Am Anfang wussten wir gar nicht, was das für eine Schlange ist", berichtet er. Zum Glück hat der Turnierleiter Platzwart Pedro Lorente im Schlepptau. "Er ist Spanier und hat weniger Angst vor Schlangen." Gemeinsam fangen sie das etwa zwei Meter lange Tier - vermutlich eine harmlose Ringelnatter - ein. "Mit einer Plastiktüte und einem Besen."







Anschließend wird die Partie fortgesetzt. Julian Reister gewinnt 7:6; 6:4. Die Schlange hat ihren Ausflug übrigens unbeschadet überstanden. "Wir haben sie im Wald ausgesetzt. Ihr geht es gut", sagt Zietsman.





Das Turnier

Die "Franken Challenge" 2016 ist ein ATP-Weltranglistenturnier der Kategorie "ATP-Challenger". Das traditionsreiche Tennisturnier ist mit einem Gesamtpreisgeld von 50.000 US-Dollar dotiert. Es läuft heuer noch bis zum 5. Juni.