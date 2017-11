78-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall in Fürth

Ein schwerer Verkehrsunfall im Fürther Stadtgebiet sorgte am Dienstagmorgen für eine komplette Sperrung der Vacher Straße. Der 78-jährige Kraftfahrer verstarb kurz darauf in einem Krankenhaus.Der Fahrer war gegen 9.30 Uhr gemeinsam mit seiner Ehefrau in seinem Mercedes in der Vacher Straße in Fürth unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass der 78-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor. Dadurch kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Gartenzaun, einen geparkten Audi und schleuderte über die Fahrbahn, bis er in einem Feld zum Stehen kam.Ein herbeigerufener Notarzt veranlasste umgehend die Einlieferung in ein Krankenhaus, dennoch verstarb der Verunglückte. Dessen Ehefrau musste ebenfalls ins Krankenhaus, über ihre Verletzungen ist zurzeit jedoch nichts bekannt.Die Vacher Straße musste in beide Richtungen komplett gesperrt werden, die Polizei stellte den total beschädigten Mercedes sicher. Nach ersten Schätzungen beträgt der entstandene Sachschaden mehrere Tausend Euro.