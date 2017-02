Kreis Fürth: 70-Jähriger rammt Autos und kracht in Wand - Senior eingeklemmt

Am späten Freitagvormittag verursachte ein 70-jähriger Autofahrer in Oberasbach (Landkreis Fürth) einen spektakulären Verkehrsunfall. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt.Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der Mann kurz nach 11.30 Uhr in der Eichenfeldstraße mit seinem Pkw aus einer Tiefgarage.Aus bislang noch nicht bekannter Ursache beschädigte er bereits zuvor zwei in der Garage abgestellte Fahrzeuge. Bei der Ausfahrt durchbrach er dann mit dem Subaru das noch geschlossene Garagentor und prallte anschließend auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegen eine Mauer.Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung kam der Senior mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.Nach einer ersten Schätzung entstand ein Gesamtsachschaden von mehr als 10.000 Euro.