35-Jähriger wegen Pöbeleien in Fürth festgenommen - Polizist verletzt

Die Polizei Fürth nahm am Sonntagnachmittag einen 35-jährigen Mann in Gewahrsam, der in der U-Bahn mehrere Fahrgäste belästigt hatte. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Einsatz verletzt, berichtet die Polizei Mittelfranken.



In einer U-Bahn in Fahrtrichtung Fürth Hardhöhe pöbelte ein Mann am Sonntagnachmittag fortwährend Fahrgäste an und bedrängte dieses teilweise sogar körperlich. Ein anwesender Polizeibeamter, der sich zu dem Zeitpunkt nicht im Dienst befand, ging dazwischen, verließ mit ihm die U-Bahn und verständigte die Polizei Fürth.



Der 35-Jährige beleidigte die eingetroffenen Polizeibeamten und verhielt sich aggressiv, weshalb dem Mann schließlich Handfesseln angelegt wurden. Durch die Gegenwehr des 35-Jährigen zog sich einer der Polizisten leichte Verletzungen zu.



Der Mann war zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert und stand unter Drogen. Außerdem wurden bei ihm Tabletten gefunden, bei denen es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.