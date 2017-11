Fürth 08.08.2017

Räuberischer Diebstahl

14-Jährigem das Handy entrissen: Rabiater Dieb in Fürth

Ein 14-Jähriger ist am Montag in der Hardstraße in Fürth Opfer eines Diebes geworden. Dank eines couragierten Zeugen gelang kurz darauf dessen Festnahme.