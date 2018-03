Wetter: Wird es endlich sonnig in Franken? - So wird das Wetter in den nächsten Tagen

So wird das Wetter am Wochenende





Die Temperaturen klettern nach oben





Nächste Woche muss man sich wohl auf Regen einstellen



Ein Zwischenhoch bestimmt an diesem Wochenende unser Wetter. Unsere tiefe Wolkendecke löst die absinkenden Luftbewegungen aber nur zögerlich auf, sagt unser Wetterexperte Stefan Ochs.Am Freitag wird es also mit Sonnenschein noch nichts werden, morgen am Samstag sieht es aber schon deutlich besser aus und da stehen die Chancen gut, dass es zumindest am Nachmittag aufheitert. Und am Sonntag scheint dann sogar überwiegend die Sonne. Letzte geringfügige Niederschläge gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Danach bleibt es trocken.Am Freitag steigen die Temperaturen bis auf sieben Grad, am Samstag auf zehn Grad und am Sonntag auf maximal 12 Grad. In den Nächten gibt es leichten Frost. Morgen frischt der Ostwind in Böen gelegentlich mäßig auf, ansonsten weht nur ein sehr schwacher Wind aus wechselnden Richtungen.Von Montag bis Mittwoch bestimmen atlantische Tiefausläufer unser Wetter. Es ist überwiegend bewölkt mit Regenfällen und Schauern. Am Tag nahe plus zehn Grad, nachts bei örtlichem Aufklaren bis nahe null Grad. Der Westwind frischt auf, von Dienstag auf Mittwoch kann es sogar einzelne Sturmböen Beaufort 9 geben.Zu Beginn der nächsten Woche stößt arktische Kaltluft nach Skandinavien vor. Ob sie sich von dort aus weiter nach Süden bis zu uns vorarbeiten wird, ist noch ungewiss. Die Wettermodelle erwarten am Gründonnerstag zu 30 % Frost und Schnee. Am Karfreitag soll es dann aber schon wieder wärmer werden.