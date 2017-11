Mittelfranken: Diebstähle von Autos mit "keyless-go"-System häufen sich

In Mittelfranken wurden in den letzten Wochen mehrere hochwertige Fahrzeuge (überwiegend BMW X5, X6 und Audi A6) entwendet. Alle Fahrzeuge waren laut Polizei mit dem sogenannten "keyless-go"-System ausgestattet.Bei Fahrzeugen mit dem so genannten "keyless-go" System erfolgt das Öffnen und Starten des Fahrzeugs kontaktlos über Funkwellen. Die Täter greifen hierbei das Funksignal auf, gelangen so widerrechtlich in das Fahrzeug und können dies starten, ohne den jeweiligen Schlüssel entwenden zu müssen.Den Tätern ist es jedoch nicht möglich, das entwendete Fahrzeug nach dem Stoppen des Motors erneut zu starten. Die entwendeten Fahrzeuge werden meist in das osteuropäische Ausland verbracht.Kriminalpolizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass die entsprechenden hochwertigen entwendeten Fahrzeuge zeitweise in Waldgebieten geparkt und auf der Route in Richtung Osteuropa unter Umständen betankt werden müssen. Hierzu werden die Fahrzeuge für die Parkdauer oder für die Dauer der Tank- und Bezahlvorgänge an Tankstellen mit laufendem Motor abgestellt.Sollten Sie hochwertige Fahrzeuge mit laufenden Motoren in Waldgebieten oder an Tankstellen wahrnehmen, zögern Sie nicht, umgehend die Polizei unter dem Polizeinotruf 110 oder die örtlich zuständige Polizeidienststelle zu verständigen. Möglicherweise handelt es sich hier um ein gerade entwendetes Fahrzeug.