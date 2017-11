Großes Familienfest oder Flucht ins Ausland: Welcher Weihnachtstyp bist du?

Für den Großteil der Deutschen ist Weihnachten ein besonderes Fest. Die Familie kommt zusammen, die Feiertage werden regelrecht zelebriert. Manche sind sogar so ekstatisch, dass sie das gesamte Grundstück schmücken oder die Feiertage mit zahlreichen Ritualen ausfüllen.



Andere können Weihnachten hingegen nichts abgewinnen. Sie flüchten ins Ausland, oder verweigern sich konsequent dem Konsumwahn. Statt Geschenken gibt es - wenn überhaupt - ein Alternativprogramm.



Wir suchen für unsere Berichterstattung "extremen Franken": Jene, die von Weihnachten nicht genug bekommen können und jene, die das Fest der Liebe am liebsten abschaffen würden.



Wenn ihr uns eure ganz persönliche - und vielleicht sogar verrückte - Weihnachtsgeschichte erzählen wollt, dann schreibt eine Mail an c.pack@infranken.de und erzählt uns kurz, warum eure persönliche Weihnachtszeit ganz besonders ist. Die Redaktion meldet sich dann wegen einer möglichen Berichterstattung bei euch.