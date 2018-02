Der Sendetermin für den vierten Franken-Tatort steht fest

Der Franken-Tatort geht in die vierte Runde: Am 15. April 2018 strahlt Das Erste um 20.15 Uhr den vierten Teil aus Franken aus. Der Tatort trägt den Titel: "Ich töte niemand".Der Film beginnt mit einem Doppelmord: Während die Mordkommission Franken ausgelassen die Einweihung von Felix Voss' (Fabian Hinrichs) neuer Wohnung feiert, wird andernorts ein Geschwisterpaar tot aufgefunden. Der Bayerische Rundfunk schreibt dazu: "Bruder und Schwester wurden brutal erschlagen. Ihr Ziehsohn Ahmad (Josef Mohamed) ist seit der grausigen Tat verschwunden. Offenbar hatte er sich zur Tatzeit im Haus aufgehalten. War er Zeuge? Warum ist er abgetaucht?" Außerdem stirbt auch ein Polizist an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. "Für Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) ist diese Nachricht eine Katastrophe. Der tote Frank Leitner (André Hennicke) war ein enger Freund. Ein am Tatort gefundenes Indiz lässt vermuten, dass Leitner am Tatort war. Ein Fall, der Paula an ihre Grenzen führt, und dem sie ohne ihren Kollegen Voss nicht gewachsen wäre."Interessante Randnotiz für alle fränkischen Comedy-Fans: In der Besetzungsliste taucht auch ein alter Bekannter auf. Roman Sörgel, besser bekannt als "Bembers", soll die Rolle des Hauswarts spielen.