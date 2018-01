Zwölfte Prunksitzung der Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim

Stadtpolitik auf die Schippe genommen





Lizzy Aumeier bringt Publikum zum lachen





Prunksitzung wird jedes Jahr besser



Den Anfang der Forchheimer Prunksitzung machte die Kindergarde, die zu einem Musikmix aus Heidi und Biene Maja tanzten, der von ihnen in den letzten Monaten in akribischer Trainingsarbeit eingeübte wurde. Damit es nicht zu spät wurde, durften gleich im Anschluss die Jüngsten des Vereins auf die Bühne. In ihren Indianerkostümen tanzten sie sich schnell in die Herzen der anwesenden Besucher und erfüllten damit nicht zuletzt anwesende Mamas, Papas und Großeltern mit großem Stolz.In beruflicher Abwesenheit des Präsidenten der Närrischen Siedler Lichteneiche Forchheim, Bernd Uttenreuther, der beruflich in Österreich verweilte, übernahm in diesem Jahr Peter Lassner die Moderation, gemeinsam mit Elferratsmitglied Markus Schmidt. Nach dem großen Einzug aller Aktiven und einer kurzen Begrüßungsrunde der Ehrengäste startete man offiziell ins Programm.Natürlich dürfen auch Ehrungen bei einer Prunksitzung nicht fehlen. Der Verbandsorden des Fastnachtsverbands Franken ging in diesem Jahr an die Eheleute Adam und Anja Kudlek, die sich seit vielen Jahren für den Verein ehrenamtlich engagieren. Ehrungen gab es aber auch für eine Vielzahl an Gardemädchen, die seit drei, fünf, sieben, neun, elf oder dreizehn oder fünfzehn Jahren in den verschiedenen Garden tanzen. Ohne Übertreibung kann man sagen, dass die Tänze der Garden Jahr für Jahr immer besser werden, was auch an der langjährigen Erfahrung der Tänzerinnen liegt. Die 15-jährige Lisa Kupfer tanzt beispielsweise inzwischen in der Jugendgarde und hat mit zweieinhalb Jahren in der Purzelgarde angefangen.Einer schlechten Tontechnik fiel leider der Auftritt der Nederbier-Batscher zum Opfer, wobei sich Marco Bauer und Klaus Fietzek wirklich intensiv Gedanken über ihren Auftritt gemacht hatten und mit feinem Wortwitz, aber auch mit so manchen Spitzen brillierten. Weit könne es ja mit der Kultur in Forchheim nicht mehr her sein, wenn jetzt schon die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim nur noch halbtags arbeiten würde , scherzten die beiden. Die Kulturbeauftragte habe dann noch mehr Zeit sich der neuen Idee des städtischen Jugendbeauftragten Josua Flierl zu widmen, der vorgeschlagen hatte " Open-Air-Kino" im Innenhof der Kaiserpfalz im Planschbecken anzubieten.Und für genau diese Idee durften einige Ehrengäste an diesem Abend schon einmal probesitzen, beziehungsweise liegen, wurde doch ein eigenes Planschbecken aufgebaut, in der einige Ehrengäste, allen voran Oberbürgermeister Uwe Kirschstein, der als Schotte verkleidet zur Prunksitzung kam und Josua Flierl, der in die Klamotten eines Sträflings schlüpfte, zum Probesitzen Platz nehmen durften. Wie man die Nederbier-Batscher so kennt, nahmen sie auch in diesem Jahr kein Blatt vor dem Mund. "Früher klopften noch Maria und Josef am Scheunentor, jetzt stehen schon Sontowski und Partner davor", scherzten die beiden, die damit auf das große Engagement des Bauträgers in Forchheim anspielten.Egal ob der "Kurzschluss-Elektriker" Peter Kaiser, oder Terrorismus-Experte Nico Cieslar von der Stadt Forchheim, es wurde zum verbalen Rundumschlag ausgeholt. "Schade eigentlich, dass MdL Michael Hofmann keinen zweiten Bauchnabel hat, sonst hätte er sich als Blockflöte verkleiden können", scherzten die Beiden. Harald Pfeffermann gab in diesem Auftritt den Udo Lindenberg und zwar sehr authentisch. Sorgen machten sich die beiden um Stadtrat Manfred Hümmer, der anstatt eines Schrittzählers sich lieber einen Bewegungsmelder kaufen solle.Nach dem Auftritt ging es in eine kurze Pause. Faschingspräsident Bernd Uttenreuther klinkte sich per Whatsapp-Übertragung in die Sitzung ein und machte einen Stimmungstest. Strammstehen hieß es dann beim Schautanz der Jugendgarde, die zeigten, was alles in einem Boot-Camp zu leisten ist. Geographisch nicht korrekt startete der Auftritt von Kabarettist "Da Bobbe", der bei seinem Auftritt Forchheim dem Regierungsbezirk Mittelfranken zuordnete. Sein Auftritt hier in Forchheim, egal als Pfarrer oder volltrunkener Feuerwehrkommandant war sehr unterhaltsam und machte Lust auf mehr. Mit seinem neuen Programm "Zefix" tourt er derzeit von Auftritt zu Auftritt.Autoverkäufer Heiner wird wohl den Abend der Prunksitzung nicht so schnell vergessen, denn als er mit Kabarettistin Lizzy Aumeier die Titanic-Szene auf der Bühne nachstellen musste, blieb beim Publikum kein Auge mehr trocken. Überhaupt: Lizzy Aumeier, der männerfressende Vamp, hat nichts verlernt und strapazierte - auch wenn teilweise etwas zu vulgär - die Lachmuskeln ihres Publikums. Ein optischer Höhepunkt war der Auftritt der Aktivengarde der Närrischen Siedler, die einen sehr anspruchsvollen Gardetanz zeigten.Natürlich durfte auch das Männerballett der Närrischen Siedler nicht fehlen, welches Jahr für Jahr am Ende der Prunksitzung immer noch einmal einen Glanzpunkt setzte. Unterhaltsam in diesem Jahr auch der vereinseigene Sketch "Sparmaßnahmen im Altersheim", oder das vereinseigene Schwanensee-Ballett mit den beiden Ehrensenatoren Rainer Uttenreuther und Herbert Minks, die das sprichwörtliche "Bild für Götter" abgaben, als sie in Ballettschühchen und Röckchen zwar nicht gerade über die Bühne schwebten, aber bemüht waren mit ihren Bewegungen eine wenigstens einigermaßen anmutige Bewegungsfolge hinzubekommen.Eines hat sich in diesem Jahr wieder bewahrheitet: Mit der Prunksitzung der Närrischen Siedler Lichteneiche ist es wie mit einem guten Wein. Umso länger es den Verein gibt, umso besser wird das Programm - auch wenn in diesem Jahr der eine oder andere Redner, oder die eine oder auftretende Rednerin schon etwas vermisst wurde.