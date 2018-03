Die tierische Uhr überlisten: Zeitumstellung auf einem Bauernhof im Kreis Forchheim

In der Nacht auf Sonntag wird die Uhr wieder eine Stunde vorgestellt. Was bei Menschen oft Müdigkeit verursacht, geht auch an Tieren nicht spurlos vorbei. Besonders Kühe müssen sich nach der Zeitumstellung umorientieren.Das weiß auch Landwirt Markus Galster aus Gosberg. Gelassen stehen die Kühe von Landwirt Markus Galster in ihrem Stall in Gosberg. Die einen dösen im Liegen, die anderen käuen vor sich hin. Zwei mal am Tag kommt Bewegung in die Herde: Wenn der Landwirt 65 Kühe pünktlich um sieben Uhr in der Früh und um fünf Uhr am Abend melkt. Dazu werden sie in einen Melkstand geführt, sechs Kühe können darin gleichzeitig stehen.Die Zeitumstellung geht auch an den Kühen nicht spurlos vorbei: "Die Kühe haben auch eine innere Uhr", sagt Landwirt Galster überzeugt.Wie die Kühe auf die Zeitumstellung reagieren und ob auch andere Tiere in der Natur von der Umstellung betroffen sind, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tag Forchheim vom 24. März 2018 zu finden.