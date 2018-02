Zehn Jahre bei der Forchheimer Lebenshilfe: Christian Hermenau blieb immer am Ball

Wer ihn im Gerhardinger Kinderhaus erlebt, würde nie auf die Idee kommen, dass Christian Hermenau kein Kinderpfleger im üblichen Sinn ist. Er liest den Kindern vor, spielt mit ihnen Fußball, betreut die Mittagspausen und führt auch das ein oder andere Elterngespräch. Ungewöhnlich an der Beschäftigung von Christian Hermenau ist, dass er eigentlich bei der Behindertenwerkstatt der Forchheimer Lebenshilfe angestellt ist.

Aufgrund einer Lernschwäche konnte er nie die benötigte theoretische Prüfung zum Kinderpfleger abschließen. Das hat ihn aber nicht davon abgehalten, seinen beruflichen Weg zu gehen. Christian Hermenau erinnert sich, dass am Anfang "alle skeptisch waren", weil er, "ein Mann von der Lebenshilfe", im Kindergarten arbeiten wollte. "Anfangs war ich sehr unsicher, aber jetzt bin ich voll drin."

Unterstützt wurde er dabei von der Lebenshilfe Werkstätte Forchheim: Das Projekt "Integra" ermöglicht es behinderten Menschen, mit Nichtbehinderten am Arbeitsleben teilzuhaben. Dafür gibt es Job-Coaches wie Ulrike Zolleis. "Wir begleiten die Leute, die draußen arbeiten", erklärt Zolleis, die bereits seit drei Jahren Ansprechpartnerin für Christian Hermenau ist.



Eine Patin für Christian

Vom ersten Tag im Kinderhaus stand dem jungen Mann die Erzieherin Maria Schreier zur Seite. Als Patin unterstützte sie ihn bei der betriebsinternen Organisation wie Urlaubsplanung und dergleichen.

Maria Schreier ist angetan von der Persönlichkeit Hermenaus: "Er ist ruhig und aufgeschlossen. Die Kinder sind fasziniert von ihm und haben von Anfang an auch die Bedenken der Eltern zerstreut. Christian ist nicht mehr von hier weg zudenken, ich bin stolz auf ihn."

Inzwischen ist Christian Hermenau ein unverzichtbares Mitglied des 20-köpfigen Erzieherteams, in dem nur zwei Männer arbeiten. "Nachdem ich selbst erst seit zweieinhalb Jahren hier arbeite, komme ich auch mit Fragen auf ihn zu. Da kann ich auch oft was von ihm lernen", erzählt Hermenaus Kollege (und derzeitige Pate) Marcus Hoenig.

Am Dienstag feierte Christian Hermenau sein zehntes Jubiläum. Anlässlich dieses Ehrentags feierten ihn viele seiner Wegbegleiter gemeinsam mit den Kinder. Für Christian hatten sie ein Lied umgeschrieben. Der Club-Fan brauchte nicht mehr als zwei Akkorde, um das Lied zu erkennen - die Clubhymne des 1. FC Nürnberg "Die Legende lebt". Sichtlich gerührt nahm der Jubilar dann auch einen Fußball mit den Unterschriften aller Mitarbeiter entgegen.



Gelebte Inklusion

Für Lebenshilfe-Geschäftsführer Wolfgang Badura und Gerhard Streit vom Psychologischen Dienst war die Jubiläumsfeier auch eine Gelegenheit, auf die "gelebte Inklusion" der Lebenshilfe hinzuweisen. Badura betonte, dass neben Christian Hermenau 25 weitere Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen außerhalb der Werkstätten arbeiten. In der Praxis trenne Menschen wie Hermenau nur wenig von ihren Arbeitskollegen. Die offizielle Anerkennung fehle jedoch.

Auch Brigitte Frank, die Leiterin des Gerhardinger Kinderhauses, sagte ausdrücklich: "Christian, du bist für uns ein Kinderpfleger - und der geeignete Mann." Aus dem Versuch, mit ihm zu arbeiten, seien "zehn erfolgreiche Jahre" geworden. Brigitte Frank bedauerte, dass Hermenau nicht anerkannt werde, zumal es offiziell möglich sei, in nur zehn Wochen zum Kinderpfleger ausgebildet zu werden.

Wolfgang Badura sagte: "Ich wünsche mir, dass Christian Hermenau ein Beispiel für gelingende Inklusion für ganz Deutschland ist. Es kann nicht sein, dass eine so lange Berufserfahrung weniger wert ist, als eine vergleichbar kurze Ausbildung". Christian Hermenau sieht das aber gelassen: "Natürlich wäre es für mich eine Anerkennung, aber es stört mich nicht wirklich."