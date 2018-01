Wunderschönes Hochwasserbild der Aisch bei Hallerndorf

Maria Hofer aus Erlangen war am Dreikönigstag in Hallerndorf Richtung Kreuzberg wandern, als sie diese wunderschöne Aufnahme vom Hochwasser der Aisch machte. Ihrem Bekannten Georg Gunselmann aus Hallerndorf, dem sie das Foto zeigte, fiel dazu sofort der Satz ein: "So schön kann das Hochwasser im Aischgrund sein."



Maria Hofer ist keine professionelle Fotografin, sondern sie machte dieses Bild, einfach weil ihr die Szene gefiel, wie sich im leichtem Nebel der Baum und die Umgebung im Hochwasser spiegelte.