Wohnungsnot bei heimkehrenden Zugvögeln

Trotz der Rekordbeteiligung der Bevölkerung im bayerischen Freistaat bei der Aktion der "Stunde der Wintervögel", die den Ist-Zustand der Wildvogelbestände zahlenmäßig verdeutlicht, zeigte sich laut Landesbund für Vogelschutz ein bedauerliches Ergebnis. Die Vogelbestände gehen landesweit zurück, besonders in den Städten.



Waren es 2011 statistisch noch 42 Vögel pro Garten, waren es 2017 nur noch 34. Die Gründe laut Pressemitteilung des Landesbundes: Insektensterben durch Monokulturen und Abnahme der Biodiversität, intensiv genutzte Flächen in der Landwirtschaft, bedenkenloser, nur auf hohen Ertrag ausgelegter Einsatz von Insektiziden und Herbiziden, aber auch Flächenfraß und die "arbeitssparenden" Privatgärten ohne Bäume , Hecken und Beete, aber mit vielen Kiesflächen, die die naturnahen Nutzgärten ersetzen.



Die Kreisgruppe Forchheim des Landesbundes für Vogelschutz wollte nicht passiv bleiben. Ihre Mitglieder brachten bei traumhaftem Wetter 20 Nistkästen im Lichteneichen-Wald und an den Örtelberg-Weihern im Forchheimer Nordosten an.



Diese Aktion soll eine Einladung zum Nestbau und Brüten für die bald zurückkehrenden Zugvögel wie Gartenrotschwanz, Wendehals und den spät ankommenden Trauerschnäpper sein. Die Kreisgruppenmitglieder wollen mit ihrer Aktion die "Wohnungsnot", die durch die Reduzierung der natürlichen Lebensräume der Vögel entsteht, etwas mildern .



Jeder Nistkasten im eigenen Grundstück könne, abgesehen davon, dass man manch nettes Naturerlebnis beim Beobachten haben könne, ein Segen für die Natur sein. Das sei praktizierter Artenschutz.