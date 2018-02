Wölfe laufen im Hiltpoltsteiner Faschingsumzug mit

Der Hiltpoltsteiner Faschingsumzug mag zwar einer der kleinen Umzüge im Landkreis Forchheim sein, dafür sind die Teilnehmer aber sehr originell und einfallsreich. Bis zum Treffpunkt vor der Mehrzweckhalle für die Aufstellung bleibt das Thema der Faschingswagen der Vereine ein Geheimnis. Keiner weiß vom Ideenreichtum des anderen Vereins.



Dass dann mehrere Wagen mit Jägern und Wildtieren besetzt waren, lag an der Aktualität der Themen. Das waren zunächst die Wölfe, die in der Region gesichtet wurden. Die Jäger stehen in der Kritik, dass sie wieder auf seltene Arten schießen. Auch die Treibjagd war Thema und natürlich die Wildschweine. Bei dieser Plage sind die Jäger wieder gern gesehen.



Natürlich wurde auch die große Politik auf die Schippe genommen, angefangen mit Jamaika und schlussendlich die GroKo.



Ob ein Ergebnis durch Hexerei entsteht? Am Feenland mit Gandalf, den Elben, Hexen und Zauberern kann es nicht scheitern. Die waren gut vertreten und konnten darüber hinaus mit echter Pferdestärke punkten.



Die echte Polizei ist dabei

Angeführt wurde der Faschingszug von einem Polizeiauto. Nein, die Polizisten darin waren nicht verkleidet, sie waren echt. Die beiden Ebermannstadter Beamten Manfred Hänchen und Werner Götz reichten den Kindern ebenfalls Süßigkeiten.



Gut gelaunt waren auch die lustigen Hausfrauen aus Gräfenberg. Die Blumenkinder waren Frühlingsboten und die Hiltpoltsteiner Gardemädchen vervollständigten den Faschingsumzug, der wieder zahlreiche Besucher auch aus benachbarten Orten in die kleine Gemeinde lockte.



Auch Griebenfettbrote

Noch etwas ist beim Hiltpoltsteiner Umzug anders: die Auswerfware. Das sind nicht nur lose Bonbons, sondern Schokoriegel, Schaumküsse, Lippenpflegestifte, Griebenfettbrote und andere Stärkung.