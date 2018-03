Wildpark Hundshaupten startet in die Sommersaison 2018: Kinderaktion zu Ostern

Das ist das Osterprogramm 2018 im Wildpark Hundshaupten (wetterabhängig)



Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

Ostermontag

Die Sommersaison im Wildpark Hundshaupten läuft seit Samstag, 24. März. Der Park hat wieder täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Pünktlich zu den Osterfeiertagen werden auch die Greifvogelvorführungen wieder starten. Am Ostersonntag, 31. März erhält zudem jedes Kind ein Osterei.Die Tiere kommen momentan aus ihren Winterquartieren heraus. Diese Aufbruchstimmung können Besucher bei einem Spaziergang im Wildpark miterleben. So führen Routen zum Beispiel durch die Freigehege von Rot-, Dam- und Muffelwild und entlang dem Elch- und Wisentbereich. Seit diesem Jahr bieten mehrere neue Sitzgelegenheiten die Möglichkeit für kleine Entspannungspausen oder ein großes Familienpicknick.Ab diesem Wochenende finden wieder an allen Sonn- und Feiertagen die Greifvogelflugshows statt. Der Falkner des Wildparks Hundshaupten wird jeweils um 14 Uhr Vorführungen mit seinen Vögeln bieten. Außerdem werden jeden Samstag um 14 Uhr die kommentierten Fütterungen bei den Luchsen angeboten.Der Wildpark hat auch eine E-Bike-Akkuwechsel-Station. Dadurch können Gäste bequem mit dem Elektro-Rad zum Wildpark fahren und dort ihre Akkus wechseln oder tauschen., 30.03.18: 14 Uhr Greifvogelschau, 31.03.18: 14 Uhr Wildtierfütterung, 01.04.18: 14 Uhr Greifvogelschau, 02.04.18: 14 Uhr GreifvogelschauWeitere Infos zum Wildpark finden Sie unter www.hundshaupten.de