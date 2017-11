Wildes Franken im Wildpark Hundshaupten

Anfahrt:

Nicht nur ein regionaler Wildpark Franken, sondern Wildes aus ganz Deutschland gibt es im Wildpark Hundshaupten zu bestaunen. Der Wildpark Hundshaupten ist eine Einrichtung des Landkreises Forchheim und besteht seit über 45 Jahren als beliebtes Familienausflugsziel inmitten der Metropolregion.Im Laufe der Jahre wurden mehr als 40 Tiere im Wildpark Franken angesiedelt. Viele heimische Arten, aber auch einige aus fernen Ländern sowie zahlreiche beliebte Haustierrassen warten täglich auf ihre großen und kleinen Besucher. Ein echter Geheimtipp für Familien mit Kindern, um heimische Tiere hautnah und in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten zu können. Von kleinen bis großen Arten ist alles dabei was Rang und Namen hat in der heimischen Fauna. Wölfe, Wisents, Elche um ein paar Größere zu nennen und natürlich auch kleinere Haustiere zum Anfassen, wie das Waldschaf, Zwergkaninchen oder Exoten wie ein Alpaka gibt es im Wildpark zu sehen.Wenn man will, kann man den ganzen Tag durch den Park wandern und hat doch nicht alles entdeckt, was es zu entdecken gibt. Und damit die Besucher nicht Hunger und Durst leiden müssen ist die Wildparkschänke mit fränkischer Hausmannskost, Snacks und Getränken von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.Wer Lust hat, kann bei den Fütterungen zusehen, an einer der Führungen teilnehmen oder die Greifvogelschau genießen. Auch der Spielplatz gehört zu den Attraktionen in diesem besonders bei Familien beliebten Zoo.Interessant ist auch das "Grüne Klassenzimmer" in diesem Zoo. Hier können nicht nur Schulklassen, sondern auch Eltern mit ihren Kindern viel über die heimische Tier- und Pflanzenwelt, aber auch über den Umwelt- und Klimaschutz lernen.Der regionale VGN Bus 235, der Wildpark-Express, hält direkt am Wildpark. Die Anreise mit dem eigenen Auto ist ebenfalls möglich.Hundshaupten 62, EgloffsteinTägliche Öffnungszeiten von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr, letzter Einlass ist 17:00 Uhr.In der Wintersaison ab 06. November ist die tägliche Öffnungszeit 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr, letzter Einlass ist 16:00 UhrErwachsene: 5,00 Euro proKinder 2,50 Euro (4 - 14 Jahre)Familienkarte: 12,50 Euro für eine Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder)