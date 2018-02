Wenn die Sirene heult, sind sie zur Stelle

Ebermannstadt 14 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Ebermannstadt und den Ortsteilen wurden im Gasthof Zur Post" mit den Ehrenzeichen für 25- und 40-jährigen aktiven Dienst ausgezeichnet. Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) nannte diese stete Einsatzbereitschaft die Antwort darauf, wie es mit dem Ehrenamt in Ebermannstadt bestellt sei.

Die Jubilare seien Beispiele für ehrenamtliches Engagement, so Meyer. Die Bürgermeisterin lobte, dass in Ebermannstadt und den Stadtteilen insgesamt 346 Feuerwehrmitglieder aktiven Dienst leisteten. Deutschlandweit stellten sich mehr als eine Million Männer und den Frauen in den Dienst der Feuerwehren. "Immer wenn es piepst, wenn die Sirene heult, sind sie zu Stelle", unterstrich Bürgermeisterin Meyer.

Landrat Hermann Ulm (CSU) verdeutlichte: "Ob Feuer oder Hochwasser, ob Unfall oder Sturm, die Mitglieder der Feuerwehr stellen sich stets in den Dienst am Nächsten." Sie seien sogar bereit, im Extremfall ihre Gesundheit auf"s Spiel zu setzen. Diese Hilfsbereitschaft über Jahrzehnte hinweg würdigte der Bayerische Innenminister Joachim Hermann (CSU) mit den Ehrenurkunden und Abzeichen für 25- und 40-jährigen aktiven Dienst.

Für 25 Jahre aktiven Dienst in der Feuerwehr händigte Hermann Ulm die Urkunden an Bernd Hölzel und Alexander Hutzler aus Wohlmuthshüll, an Christian Loses und Bernd Schatz aus Buckenreuth, an Stefan Schlund aus Eschlipp, an Alexander und Josef Schmuck sowie Matthias Weisel aus Ebermannstadt und an Stefan Walter aus Moggast aus. Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden Erwin Josef Bernhard, Niedermirsberg, Paul und Peter Büttner sowie Georg Wölfel aus Burggaillenreuth und Lothar Dormann aus Windischgaillenreuth ausgezeichnet. Neben Urkunde und Abzeichen dürfen sich diese Männer über eine Woche Gratis-Urlaub im Feuerwehr-Erholungsheim in Bayerisch Gmain freuen. JH