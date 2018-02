Wenn die Sirene heult, dann ist die Forchheimer Feuerwehr zur Stelle

Geburtstag

Ob Autounfall, brennendes Haus oder Herzstillstand: Wer sofort Hilfe braucht, wählt die 112. Die Integrierte Leitstelle informiert dann je nach Bedarf THW, Feuerwehr, Notarzt und Sanitäter. In Forchheim gibt es seit 150 Jahren die Freiwillige Feuerwehr. Josua Flierl, der erste Vorstand, und Jürgen Mittermeier, Kommandant der Feuerwehr Forchheim, berichten über ihre Erfahrungen, wenn Personen in Not die 112 wählen.Das ausführliche Interview lesen Sie in einem inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 10. Februar zu finden.Die Feuerwehr im JubiläumsjahrDie Freiwillige Feuerwehr Forchheim feiert am 25. März ihr 150-jähriges Bestehen. Anders als in anderen Vereinen wird dieses Jubiläum nicht mit einer Wochenendfeier zelebriert, sondern über ein halbes Jahr gestreckt.Den Auftakt der Feierlichkeiten macht die Jahreshauptversammlung am Gründungstag.Mit einem Feuerwehrsymposium, einer Fachtagung für Feuerwehrleute aus dem deutschsprachigen Raum, und dem Treffen für Führungskräfte aus ganz Oberfranken, veranstaltet die Forchheimer Feuerwehr in diesem Jahr zwei Großveranstaltungen, die für die Mitglieder der Feuerwehr Forchheim bestimmt sind.Die Bevölkerung bekommt während des Jubiläumsjahres viel geboten: Der Florianstag am 6. Mai wird groß begangen und zum Erwachsenenleistungsmarsch Oberfranken (9. und 10. Juni) werden 800 Teilnehmer und Besucher erwartet. Beim Weinfest, dem Kreisfeuerwehrtag mit Umzug (10. Juni) und dem Tag der Feuerwehr (7. Oktober) sieht die Bevölkerung die Vielseitigkeit der Wehr.