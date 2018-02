Wenn BMX-Radler zusammenstoßen

Insgesamt 16 Mannschaften, so viele wie schon lange nicht mehr, traten diesmal beim Rettungsschwimmwettbewerb der Kreiswasserwacht Forchheim an und zeigten, wie fit sie im Schwimmen, Tauchen und in Erster Hilfe Theorie und Praxis sind.



"Denkt dran, es ist alles nur gespielt", versuchen Wasserwachtsjugendleiterin Franzi Hohe und Simone Kalb den Wasserwachtlern der Stufe Forchheim I/I etwas die Anspannung zu nehmen, denn die ist wirklich da. Man merkt Maximilian Hebendanz (9), Lucia Gerstner (8), Jule Haupt (10), Robin Sennst (9), Jan Hartmann (8) die Nervosität richtig an.



Man weiß nicht, was einen erwartet

Die Wasserwacht-Kids haben gleich eine schwierige Prüfung zu bestehen, denn um kurz nach zwölf Uhr werden am Samstagmittag die bisher erworbenen Erste-Hilfe-Praxis-Kenntnisse abgeprüft. Die Gruppe läuft gemeinsam mit ihren zwei Jugendleitern in den zweiten Stock des BRK-Kreisverbandes in der Henri-Dunant-Straße. Dort wartet noch hinter verschlossenen Türen ein Einsatzszenario auf die Kinder, über dessen Inhalt sie bisher noch nichts wissen.



"Das ist jetzt für die Kinder ein bisschen so, wie wenn man als erwachsener Wasserwachtshelfer zu einem Einsatz gerufen wird und man weiß nicht, was einen erwartet", versucht Jugendleiterin Franzi Hohe zu erklären, wie sich ihre Kids jetzt gerade fühlen. Ein mulmiges Gefühl schwingt also immer mit.



Schauspieler und Kunstblut

Oben im zweiten Stock angekommen, werden sie gleich von einem Helfer des Organisationsteams empfangen. "Versorgt euch bitte mit Einmal-Handschuhen", gibt er vor. Zur Vorsicht zieht die ganze Gruppe Einmalhandschuhe an, denn man weiß ja nicht, wer von den Kids tatsächlich mit den vermeintlich Verletzten in Kontakt kommt. "Und denkt dran es sind alles nur Schauspieler und wenn eine Blutung vorhanden ist, ist es alles nur Kunstblut"; machen Simone und Franzi Mut.



Dann ist es soweit. Die Gruppe steht vor einer verschlossenen Tür, davor zwei Schiedsrichter, die die gezeigten Erste-Hilfe-Leistungen im Anschluss bewerten müssen. Die Anspannung der Kinder steigt und steigt, sie werden immer ruhiger. Die beiden Schiedsrichterrinnen erzählen der Gruppe, was hinter den Türen passiert ist: "Kevin und Mandy haben BMX-Profis im Fernsehen gesehen und haben sich jetzt im Außenbereich selbst eine Schanze gebaut. In einem unaufmerksamen Moment stoßen die beiden BMX-Fahrer zusammen und stürzen. Kevin bleibt regungslos am Boden liegen, Mandy ist blass im Gesicht, aufgeregt und hat sich am Arm eine Schürfwunde zugezogen. Ihr als Wasserwachtsjugendgruppe kommt am Geschehen vorbei und sollt jetzt helfen", geben die beiden Schiedsrichterinnen vor.



Dann öffnen sich die Türen. Den Kindern bietet sich das angesprochene Szenario. Während Kevin nach dem Zusammenprall regungslos am Boden liegt, läuft Mandy aufgeregt umher und erzählt wirre Sachen. Nachdem die Jugendleiterinnen in den letzten Wochen und Monaten ähnliche Situationen mit zwei Verletzten mit ihren Wasserwachts-Kids immer und immer wieder trainiert hatten, läuft der Einsatz sehr abgeklärt und koordiniert ab.



Schürfwunde und Schock

Zwei der Kinder kümmern sich um den verletzten Kevin, zwei andere Kinder beruhigen Mandy, legen sie hin, legen die Beine hoch und beruhigen die Verletzte. Jule versucht Mandy mit einer Vielzahl von verschiedenen Fragestellungen abzulenken, verwickelt sie in ein Gespräch, beruhigt und legt einen Verband an. Schnell haben die Nachwuchswasserwachtler erkannt, dass Mandy neben ihrer Schürfwunde auch noch einen Schock hat, mit dem es nicht zu spaßen ist.



Die beiden anderen Helfer kümmern sich um Kevin, der regungslos am Boden liegt und bringen ihn in die stabile Seitenlage. Der fünfte Helfer in der Gruppe übernimmt die Aufgabe den Rettungsdienst zu alarmieren und macht einen Notruf.



Endlich kommt der Rettungswagen



"Es ist wichtig, mit den Kids immer wieder solche Einsatzszenarien zu üben, damit später im Echteinsatz eine gewisse Routine vorhanden ist", erklärt Franzi Hohe. Auch als die zwei Verletzten optimal erstversorgt waren, ist die Anspannung noch nicht gewichen. "Wann kommt denn jetzt endlich der Rettungswagen?", fragt Jule die beiden Schiedsrichterinnen ungeduldig.



Dann kommt endlich der erlösende Hinweis. "Der Rettungsdienst ist da." Die Kinder atmen auf, die Anspannung weicht. Die Kids werden von den beiden Schiedsrichterinnen gelobt, aber es werden auch Tipps mit auf den Weg gegeben, was man noch besser machen könnte.



Die Erste-Hilfe-Praxis-Station war an diesem Tag nur ein Teil eines Wasserwachtjugendwettbewerbs im Kreis Forchheim. Bereits früh musste der Wasserwachtnachwuchs seine Fähigkeiten im Schwimmen und Tauchen im Forchheimer Königsbad unter Beweis stellen, danach ging es ab in den Kreisverband in der Henri-Dunant-Straße. Dort wurden dann die Kenntnisse und Fähigkeiten in Erste Hilfe Theorie und Praxis abgeprüft.



Forchheim bei den Jüngsten vorne

Bei der Siegerehrung am Nachmittag dann die große Überraschung. Die Gruppe Wasserwacht Forchheim I/I konnte - berücksichtigt man alle Disziplinen - den Gesamtsieg in der Altersklasse bis zehn Jahren einfahren. Zweiter wurde die Mannschaft der Wasserwachtjugend Ebermannstadt I. In der Altersstufe von 11 bis 13 Jahren hatte dafür Ebermannstadt I die Nase vorn. Hier musste sich Forchheim I geschlagen geben. Bei den 14- bis 16-Jährigen siegte Ebermannstadt I vor Forchheim I.



Insgesamt nahmen am diesjährigen Wettbewerb 16 Mannschaften, soviele wie schon lange nicht mehr teil. Kreisjugendleiter Philipp Nützel, der gemeinsam mit seinem Orga-Team den Wettbewerb hervorragend organisiert hatte, konnte auf einen reibungslosen Ablauf zurückblicken.