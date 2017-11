Weiterhin auf der Flucht

Ein 36-jähriger, per Haftbefehl gesuchter Mann, dem am Samstag eine filmreife Flucht über die Forchheimer Dächer gelang, ist weiterhin spurlos verschwunden. "Wir gehen aber davon aus, dass er sich noch in der Region aufhält" erklärte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Hinweise, dass sich der Straftäter abgesetzt haben könnte, gebe es nicht.Mit Erfolg entzieht sich der Gesuchte seit Ende Oktober dem Zugriff der Polizei. Der Mann war in einer Wohnung in der Kanalstraße in Forchheim untergetaucht, ohne sich behördlich zu melden. Auf die Spur gekommen waren ihm die Beamten auf Grund eines Wasserschadens in seiner Wohnung. Da er dem Vermieter keinen Zutritt gewährt hatte, hatte dieser die Polizei zu Hilfe gerufen. Dennoch entkam der von der Staatsanwaltschaft Bamberg Gesuchte über mehre Dächer.