Weilersbach zählt die Tage bis zum 1. Advent

Am Samstag, 2. Dezember und Sonntag, 3. Dezember (1. Advent) ist es soweit. Dann wird der "Adventsmarkt mit Herz" vor der imposant wunderschönen Kulisse von Alt-St. Anna seine Tore öffnen und sich der Kirchplatz in eine zauberhafte kleine Weihnachtswelt verwandeln. Wo gesungen, musiziert, Feuerschalen Licht und Wärme spenden und ein abwechslungsreiches Programm geboten wird. "Klein aber fein" - dieses Prädikat hat sich mittlerweile der familiär-stimmungsvolle und besinnliche Adventsmarkt erworben, der sich deutlich und wohltuend von den großen übervollen Märkten abgrenzt. "Für Weilersbach ist er nämlich etwas ganz besonderes" so Zweiter Bürgermeister Marco Friepes in einem Gespräch.



Als Vorsitzender des Kulturausschusses der Gemeinde lag die Organisation in seinen Händen. Wie Friepes erzählte, sei man dabei Hand in Hand gegangen mit den Ortsvereinen und den Mitwirkenden aus den verschiedensten Bereichen. "Auf sie zu zählen, ist für mich sehr wichtig" betonte er. So habe man den Markt heuer erstmals auf zwei Tage ausgeweitet. Dies habe sich zum einen angeboten, nachdem der Musik- und Gesangverein am Samstag ein gemeinsames Konzert um 16 Uhr in der Wallfahrtskirche aufführen und damit auch den Adventsmarkt eröffnen Zum anderen drängen sich die vielen Aktionen des umfangreichen Programms nicht so eng aneinander. Wie Friepes weiter berichtete, wurde auch festgelegt, dass die Einnahmen aus dem Getränke- und Grillverkauf einem guten Zweck zukommen. Der Erlös aus dem ersten Markttag (Samstag) ist für die Hauptakteure des Adventskonzertes bestimmt. Der Verkaufserlös am Sonntag (1. Advent) für die Renovierung der neuen St. Anna-Kirche, für die von der Pfarrei an die 200 000 Euro aufzubringen sind.

Außerdem, so Friepes, ist der Eintritt zum Konzert frei. Die Besucher werden jedoch um Spenden gebeten. Los geht es am Samstag, nach dem Konzert um 17 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des Adventsmarktes auf dem Kirchplatz. Um 19 Uhr trägt der Weilersbacher Weihnachtsengel Luzy Staron seinen Prolog vor. Bis um 23 Uhr können dann die Besucher über den Markt schlendern, vorbei an 25 Buden und Ständen mit einem breitgefächerten Angebot. Für die Kinder steht an diesem Abend "TeddyDoc" auf dem Programm (untersuchen und operieren von Teddys). Tag zwei: Der 1. Adventssonntag fängt bereits um 10 Uhr mit einem Adventsgottesdienst des Familienkreises. an. Anschließend beginnt das Marktgeschehen mit Musik der Reifenberger Musikanten. Von 11 bis 13 Uhr heißt es noch einmal für die Kleinen "TeddyDoc". Eine Fahrt in der Kutsche kann man von 11.30 bis 14.30 Uhr erleben. Die Kindergartenkinder stehen mit ihrer Aufführung um 13 Uhr bereit und um 14 Uhr spielen die Jeki-Kinder adventliche Lieder bevor St. Nikolaus um 16.30 Uhr den Adventsmarkt besucht. Was die Marktbesucher noch erwartet sind natürlich kulinarische Köstlichkeiten, die für Gaumenfreuden sorgen. Ob Süß oder salzig, für jeden ist etwas dabei. Und an den Ständen kann so manch Ungewöhnliches, Originelles und Schönes entdeckt werden. Entdeckt werden kann aber auch eine "lebendige Krippe" wo ein echter Esel und Schafe gestreichelt werden können.