Weilersbach lehnt Wunsch nach "Seniorentaxi" ab

Das "Bürgertaxi" soll einmal wöchentlich die Weilersbacher Senioren von der Bushaltestelle in Oberweilersbach zum neuen Supermarkt auch wieder zurückbringen soll. Doch der Gemeinderat erteilte dem Ansinnen eine Absage.



Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) erinnerte daran, dass man in der Vergangenheit bereits einen solchen Pendelverkehr eingerichtet habe, nämlich just zu diesem Zeitpunkt, als die letzte Einkaufsgelegenheit in der Gemeinde ihre Türen geschlossen hatte. Man habe damals einmal wöchentlich einen Kleinbus eingesetzt, der von der Gemeinde aus nach Forchheim zum Paradeplatz gefahren sei und die Senioren nach ihrem Einkauf auch wieder zurückgebracht habe. Dieser Pendelverkehr sei vor zehn Jahren eingestellt worden.



Eigentlich sei der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ja keine Aufgabe der Gemeinde, sondern die Aufgabe des Landkreises, sagte das Gemeindeoberhaupt. Amon sieht aktuell keine Möglichkeit, einen Pendelverkehr mit einem solchen Kleinbus einzurichten.



Der Bürgermeister ist sich aber auch sicher, dass sich nach der Fertigstellung der Straßenbauarbeiten von Weilersbach Richtung Ebermannstadt der Ort in den ÖPNV-Plan mit aufgenommen werde. Bis dahin biete sich die Möglichkeit, dass die Seniorenvertretung selbst aktiv werde und mit ortsansässigen Busunternehmen selbst über die Einrichtung eines "Sammeltaxis" in Form eines Kleinbus-Pendelverkehrs verhandele.



Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) wollte wissen, wie denn die Senioren überhaupt erst einmal zur Bushaltestelle kommen würden. "Na zu Fuß", scherzte Gemeinderat Anton Dennerlein (BRW).



Einstimmig beschlossen wurde schließlich, dass man der Seniorenvertreterin Brigitte Lang mitteilen sollte, dass sie sich in diesem Fall selbst um eine Zwischenlösung kümmern müsse, bis das Landratsamt Forchheim Weilersbach wieder im Nahverkehr besser versorgen wird.