Weihnachtliches Wochenende in Forchheim

Forchheim Seit Anfang Dezember hat sich Forchheim wieder zur Weihnachtsstadt entwickelt. Sie sind das Zugpferd auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt schlechthin: Die Rede ist von Oliver Schott und dem Golden Gospel Choirs. Auch in diesem Jahr sorgte der Gospelchor dafür, dass die Menschen in den letzten Wochen vor dem Weihnachtsfest für kurze Zeit in der hektischen Vorweihnachtszeit Inne halten und neue Kräfte für die nächsten Wochen tanken können.



Zum Klatschen animiert

Reinhold Süppel und seine Frau Manuela sind inzwischen schon im vierten Jahr hintereinander aus Ebing (bei Rattelsdorf) auf den Weihnachtsmarkt gekommen nur um den Golden Gospel Choirs zu hören. "Die sind einfach klasse", gerät er ins Schwärmen, während er zum Takt der Lieder in seine Hände klatscht. "Forchheim seid ihr überhaupt da?", will Sänger Oliver Schott von seinem Publikum wissen. "Zieht doch bitte die Handschuhe aus und klatscht mit, die Mützen dürft ihr auflassen", appelliert Schott an sein Publikum und es wirkt. Dann klappt es auch mit Schott´s verbaler Aufforderung "Everybody clap your hands" und schon ist das nächste Lied "Jingle Bells" mit Klatschgeräuschen untermalt.

Fast könnte man meinen, dass Schott und die Sängerinnen und Sänger nicht nur voluminöse und klangstarke Stimmen, sondern auch noch übersinnliche Kräfte haben, denn bei ihrem Lied "I'm dreaming of a white christmas", setzt auf einmal leichter Schneefall ein.

Nur ein paar Schritte weiter haben am vergangenen Wochenende die Hobbykünstler ihre Stände im Innenhof der Kaiserpfalz aufgeschlagen und bieten die Gelegenheit das eine oder andere Weihnachtsgeschenk käuflich zu erwerben. Die Eisenbahnausstellung in der Kaiserpfalz, nebst der Nussknackerausstellung kann man an diesem Wochenende zum Vorzugspreis von nur zwei Euro, anstatt sonst fünf Euro besuchen. Grund hierfür ist, dass im ersten Obergeschoss die Kunstausstellung "Kunst im Rathaus" wegen der Umbauarbeiten im Rathaus eine neue Bleibe gefunden hat.

Allerdings merkten die dort ausstellenden Künstler die fehlende Nähe zum Rathausplatz gravierend. "Ich glaube, dass wir nur 30 Prozent von den Weihnachtsmarktbesuchern hier abbekommen", schätzt der Heroldsbacher Künstler Wolfgang Schmidt, der für Samstag eine "überschaubare Besucherresonanz" feststellte.



Künstler büßen Umsatz ein

Die Künstler haben mit kräftigen Umsatzeinbußen zu kämpfen. Teilweise wird über bis zu 60 Prozent Umsatzrückgang gesprochen, für manchen Künstler, für den die Ausstellung "Kunst im Rathaus" immer ein wichtiger Einnahmenposten war, ein absoluter Tiefschlag. Sind vielleicht die zwei Euro Eintritt ein weiterer Hinderungsgrund die Ausstellung, die bisher ja kostenfrei war, zu besuchen? Nach Meinung der Künstler könnte der Eintritt tatsächlich den einen oder anderen Gast abhalten.

"Wir sind dankbar, dass wir die Räumlichkeiten in der Kaiserpfalz als Ausweichräume zur Verfügung gestellt bekommen", sagt Marit Budschigk, die in den letzten Jahren die Ausstellung mit organisiert. Man sei bereits auf der Suche nach einer Lösung, dass man vielleicht einen eigenen Zugang für die Kunstausstellung im Rathaus schaffen könne, damit man den Eintritt wieder wegfallen lassen kann.



Weihnachtsstimmung im Klinikum

Aber nicht nur in der Innenstadt ist weihnachtliche Stimmung angesagt, sondern auch im Forchheimer Klinikum. Vereine, Verbände und Institutionen verkaufen hier an verschiedenen Ständen Selbstgebackenes, -gekochtes und -gebasteltes. Unter den verschiedenen Ständen befand sich auch ein Stand der Adalbert-Stifter-Schule Forchheim. Nina Angermann, Nazanin Omarkhel und Chantal Schubert, verkaufen hier mit ihrer Klassenleiterin Christine Wolderich selbstgebastelte Schutz- und Weihnachtsengel. Den Reinerlös spendet die Schule dem Projekt Sternstunden. Daumen hoch für so viel ehrenamtliches Engagement, findet Inge Egetenmeyr, die derzeit Patientin am Forchheimer Klinikum ist und die Aktion der Adalbert-Stifter-Schule lobt. Insgesamt 330 Euro haben die Kids der 5 b an diesem Tag für die Aktion Sternstunden zusammengesammelt.