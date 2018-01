Den Weiberfasching in Burk gibt es seit dem Jahr 1994. Heuer wird dieser Weiberfasching zum 15. Mal im Doppelpack am Donnerstag, 8. Februar, und am Freitag, 9. Februar, gefeiert.



Zwischen 500 und 600 Frauen besuchen jedes Jahr die laut Veranstalter berühmte-beliebte-begeisternde Kultparty". Wie in den letzten Jahren ist der Freitag bereits seit Ende Dezember ausverkauft.



Für Donnerstag läuft der Vorverkauf noch. Wer noch dabei sein will, kann Tickets per E-Mail unter burker-weiberfasching@gmx.de oder telefonisch unter 09191/67776 erwerben.