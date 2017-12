Wasser im Fotokalender gekonnt ins Bild gesetzt

" Wasser" ist das Thema des neuen Kalenders der Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg. "Wasser ist ein belebendes Element, ist die Grundlage allen Lebens. Deshalb fand ich das Thema so gut", sagte Rainer Lang, der Vorstandsvorsitzende bei der Präsentation des Kalenders.



Die Auswahl der Bilder, die von den Fotografen eines Fotokurses der Volkshochschule (VHS) Eckental aufgenommen wurden, war nicht leicht gefallen. Der Kalender zeigt: Es sind 13 hochwertige Fotografien. Hinter jedem einzelnen Bild verbirgt sich ein Blick fürs Motiv, millimetergenaue Arbeit und viel Herzblut.



Der gängige Ausspruch des Handyzeitalters - "Ich mach' schnell ein Foto" - entwertet Fotografien im allgemeinen betrachtet. Umso wertvoller ist der Kalender mit den Arbeiten dieser Fotografen. Denn nach dem "Klicken" des Apparats beginnt erst die eigentliche Arbeit: die Auswahl, das Bearbeiten, das Gestalten, der richtige Blick. Je hochwertiger die Kamera, desto schwieriger ist es, ein gutes Foto zu machen.



Ideenreich

Ideenreich sind die Motive, die Monat für Monat durch das Jahr 2018 führen. Das war auch ein Kriterium der Auswahl der Fotografien. "Was verbinde ich damit? Im Januar ist es kalt", erklärt Heike Gotzmann von der Raiffeisenbank. Denn unter allen eingereichten Fotografien wurde zunächst eine Auswahl getroffen. Rainer Lang, dessen Ehefrau, Bernd Hartmann, Heike Gotzmann und andere Mitarbeiter der "Raiba" machten sich diese Aufgabe nicht leicht. Denn alle Fotos waren sehr gut.



Die Neunkirchenerin Marikka Spatz ist auch heuer wieder mit einem Foto auf dem Kalender vertreten. Regentropfen, die einen Fuß bilden, auf einer CD, das ist ihr Motiv. Diesen minimalen Ausschnitt auf der CD hat sie dann so bearbeitet, dass es ein Kalenderblatt füllt. Wunderbar sind die Farben, die durch das Wasserspiel auf der CD hervortreten. Mehrere Versuche hat sie für diese Fotografie gestartet, mit einer dünnen Spritzennadel das Wasser auf die CD geträufelt, die Zehen als noch kleinere Tropfen.



Einfallsreich

Einfallsreich sind auch die anderen Motive, bei denen es wichtig war, den richtigen Moment des Auslösens zu erwischen. So ist der Wasserstrahl in einem Wasserspeier zum Eiszapfen geworden. Ein Vogel sitzt darauf und löscht seinen Durst durchs Picken an dem Eiszapfen.



Rundherum gelungen ist auch die Fotografie von Werner Schmitt, ebenfalls aus Neunkirchen am Brand. Die Wassertropfen auf einem Spinnennetz, in dem eine Fliege baumelt, rückte er in den Fokus seiner Fotografie, die dem April zugeordnet ist. Dahinter grüner Hintergrund.



Ein Regenbogen, Wassertropfen, die von einer Blüte perlen, auf der gerade eine Biene Blütenstaub nascht, oder das Wellenspiel, das Regentropfen in den Wasserpfützen ziehen: alles Motive des Fotokalenders, das die Bank ihren Kunden zu Weihnachten schenkt.