"Auf die Dauer hilft nur Kinder-Power", so nennt sich das Projekt, dass die Umweltstation Lias-Grube zurzeit zusammen mit der Marktgemeinde Eggolsheim an Schulen und Kindergärten durchführt. Denn die Themen Energie und Klima gehen nicht nur Erwachsene, sondern insbesondere auch Kinder und Jugendliche an - vor allem wenn es darum geht, eine gesunde und lebenswerte Zukunft zu schaffen.



Oberstes Ziel dieses Projektes ist es, bei Kindern und Erwachsenen einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit den örtlichen und weltweiten Ressourcen als Lebensgrundlage für die Heimat anzustoßen. Vor allem der Gedanke der Nachhaltigkeit soll dabei aufgegriffen werden.



Eggolsheimer Schulklassen vor Ort

Bisher haben sich alle Klassen der Grund- und Mittelschule Eggolsheim am Projekt beteiligt sowie einige Klassen der Fachoberschule und mehrere Kindergartengruppen. Dabei gingen die Schüler und Kindergartenkinder zusammen mit ihren Lehrern und den Mitarbeitern der Umweltstation mit vielen Aktionen und Spielen den Themen Energie und Klima auf den Grund.



Im Projekt fand zunächst draußen in der Natur oder im Klassenzimmer und Gruppenraum eine Begriffsklärung für die entsprechende Altersstufe statt: Was ist Klima? Wie entsteht CO2 ? Was hat der Eisbär mit dem Klimawandel zu tun? Und was hat das mit mir und meinem Dorf zu tun? Weiter ging's mit unterschiedlichen Lernstationen und Spielaktionen wie dem "Eisbär- und Eisschollenspiel", dem "Energiepuzzle", der "Reise der Klimatiere" oder auch dem "Weltverteilungsspiel" für die Älteren. Hierbei konnten die Kinder und Jugendliche Anknüpfungspunkte für das eigene zukünftige Handeln schöpfen.



Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz und läuft noch bis März 2018.



Die Umweltstation Lias-Grube

Die Umweltstation Lias-Grube in Unterstürmig ist eine Informations- und Bildungsstätte für die regionale Umweltbildung. Sie trägt das Qualitätssiegel "Umweltbildung Bayern" des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz.



Die Einrichtung besteht seit 1998. Seit 2008 steht das mit Naturbaustoffen errichtete Umweltzentrum mit Seminarräumen und zwölf Übernachtungshütten mit Platz für bis zu 72 Personen für Gruppen zur Fortbildung oder auch als Ort für ökologisch ausgerichtete Feierlichkeiten und Tagungen zur Verfügung. Das Freigelände der Umweltstation Lias-Grube ist eine ehemalige, 17 Hektar große Tongrube. Dort werden ganzjährig Veranstaltungen für Klein und Groß durchgeführt.