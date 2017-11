A73 bei Forchheim: 27 Tonnen Granitplatten sorgen für kilometerlangen Stau

Wer am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr auf der A 73 von Erlangen in Richtung Forchheim unterwegs war, musste viel Geduld mitbringen. Ab Möhrendorf staute sich der Verkehr sieben Kilometer lang.

Auslöser des Staus war die Vollbremsung eines Lkw. Wie ein Sprecher der Verkehrspolizei Bamberg erklärte, hatte der Lkw 27 Tonnen Granitplatten geladen. Bei der Vollbremsung in Höhe der Ausfahrt Forchheim Süd verschob sich die Ladung.



Um 11 Uhr staute sich der Verkehr bereits bis nach Möhrendorf zurück. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Helfer noch immer nicht an jene Stelle, wo der Lkw gebremst hatte und die Fahrbahn blockierte. Wegen Bauarbeiten in Höhe von Forchheim Süd ist die Fahrbahn just dort, wo der Lkw abgebremst hatte, nur 5,50 Meter breit.



Wie der Bamberger Polizeisprecher betonte, war die Situation besonders verzwickt, weil sich der Lkw genau dort festgesetzt hatte, "wo man zwischen der Ausfahrt und der Einfahrt Forchheim Süd die Straße noch nicht benutzen kann - das ist die blödeste Stelle überhaupt".



Der Abschleppdienst, ein Bergungsunternehmen, Mitarbeiter der Autobahnmeisterei und Einsatzkräfte der Polizei Forchheim versuchten den Verkehr zu regeln und dabei zu helfen, die Ladung zurechtzurücken oder abzuladen. "Wir können den Verkehr bei Forchheim Süd nur ableiten, wir können das Chaos nicht zähmen", sagte ein Beamter der Polizei Forchheim.



Spürbar wurde die Blockade auf der A73 auch in der Forchheimer Innenstadt. Etwa stand ab 10.30 Uhr der von Süden kommende Verkehr in der Äußeren Nürnberger Straße still. Die Verkehrspolizei Bamberg riet vor allem dem "Schwerverkehr" den Stau auf der A73 "großräumig zu umfahren" - in Richtung A 3 nach Pommersfelden, um von dort auf die Bundesstraße 505 in Richtung Bamberg zu kommen.



Am Nachmittag konnte der Sattelschlepper erfolgreich abgeschleppt werden, meldete die Bamberger Verkehrspolizei. Gegen 13.30 Uhr wurde die Sperrung aufgelöst und der Verkehr normalisierte sich.