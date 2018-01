Wandertouren führen zu Hausbau in der Fränkischen Schweiz

Reinhard Kluß ist geborener Nürnberger, war Lehrling in der Kugelfabrik in Erlangen und spielte dort in der Fußballmannschaft der SpVgg. Waltraud ist eine geborene Erlangerin. Vor 50 Jahren haben sie geheiratet. Nun konnte das Ehepaar goldene Hochzeit feiern.



Zum Jubelfest gratulierten der Sohn mit Familie, mit dabei auch vier Enkel. Reinhard Kluß war bei den Erlanger Verkehrsbetrieben beschäftigt, seine Ehefrau Waltraud war Sekretärin in den städtischen Betrieben.



Ihre gemeinsamen Hobbys sind Schwimmen und Wandern. Auf ihren Touren kamen beide auch viel in die Fränkische Schweiz, was schließlich dazu führte, dass sie im Wiesenttaler Gemeindeteil Niederfellendorf ein Haus bauten und hier ihren Ruhestand verbringen. Deshalb kam auch Bürgermeister Helmut Taut (FW) und überbrachte die Glückwünsche des Marktes.