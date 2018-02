Wanderin verunglückt bei Mostviel

Die Bergwacht Forchheim wurde am Samstag um kurz nach halb 12 Uhr zusammen mit dem Rettungswagen und Notarzt Forchheim zu dem Einsatz in der Nähe von Mostviel bei Egloffstein alarmiert. Eine Frau war beim Wandern auf einem Steilhang aufgrund des vereisten Untergrundes ausgerutscht und hatte sich dabei Verletzungen am Sprunggelenk zugezogen.



Nach der Versorgung durch die Notärztin wurde die Patientin von der Bergwacht im Bergesack verpackt und mit der Gebirgstrage unter Seilsicherung zum Rettungswagen gebracht.



Im Einsatz waren fünf Mitglieder der Bergwacht Forchheim, der Rettungswagen

und Notarzt des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) Forchheim und der Einsatzleiter Rettungsdienst des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Gräfenberg.