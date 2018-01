Waffenamnestie: 19 Waffen bis jetzt im Landkreis Forchheim abgegeben

Seit Jahren, vielleicht schon seit Jahrzehnten, liegt auf dem Dachboden ein alter Revolver herum. Er ist bei einer Hausentrümpelung gefunden worden, seitdem hat sich niemand darum gekümmert, abgegeben wurde die Waffe noch nicht. Für solche Fälle bietet sich die aktuelle Waffenamnestie an, die im Juli 2017 in Kraft getreten ist. Während der Waffenamnestie können Bürger straffrei Waffen abgeben, die entweder illegal sind, weil dafür keine Waffenbesitzkarte vorliegt, oder weil die Waffe an sich in Deutschland verboten ist.19 Waffen sind zur Halbzeit der Waffenamnestie im Landratsamt in Forchheim abgegeben worden, wie Mario Saß, Sachbearbeiter für Waffenrecht beim Landratsamt Forchheim, berichtet.Welche Waffen abgegeben wurden und von wem die meisten Waffen kommen, lesen Sie in einem ausführlichen inFranken-Plus Artikel unter www.infranken.de Außerdem ist der Artikel in der gedruckten Version des Fränkischen Tags Forchheim vom 1. Februar zu finden.