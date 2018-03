VW Transporter in Hausen gestohlen

An dem Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen FO - SB 600 angebracht. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.



Den etwa sechs Jahre alten, weißen Transporter hatte der Besitzer am Sonntagabend gegen 18.30 auf seinem Anwesen in der Heroldsbacher Straße in einem Carport abgestellt. Am Montagmorgen war das Fahrzeug samt den Kennzeichen nicht mehr auf dem Grundstück. Das Fahrzeug war rundum mit den Aufklebern eines ortsansässigen Bauernladens beklebt, auf denen sich Obst, Gemüse und ein Huhn samt Eiern befinden.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat in der Tatzeit im Bereich der Heroldsbacher Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Wer hat den auffälligen Transporter nach Mitternacht noch fahren sehen?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen.